Amazon остановит поддержку популярного у сторонников Трампа приложения Parler

Компания Amazon вслед за Apple и Google прекратит поддержку платформы для обмена сообщениями Parler. Ее взяли на вооружение сторонники Дональда Трампа, которые якобы призвали к насилию.

Как сообщил BuzzFeed со ссылкой на письмо Amazon генеральному директору Parler, сервис распространял сообщения с призывами к насилию.

«В последнее время мы фиксируем постоянный рост агрессивного контента на вашем сайте, который нарушает наши правила обслуживания У Parler нет эффективного способа для соблюдения условий Amazon Web Services», — говорится в письме.

Накануне компания Apple удалила Parler из своего магазина App Store. Объяснения такие же: посты с призывами к насилию, связанные с беспорядками в Капитолии. Самой первой платформу лишила поддержки компания Google.

6 января сторонники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в тот момент проходило заседание по утверждению Джо Байдена на пост американского лидера. Во время беспорядков погибли пять человек. После этого Трампа забанили в социальных сетях. Twitter заблокировал его аккаунт навсегда.