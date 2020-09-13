Amazon наживалась на товарах первой необходимости во время пандемии

По данным американской группы по надзору за правами потребителей Public Citizen, во время пандемии COVID-19 наценка на некоторые товары на Amazon составила почти 1000%. Руководство гиганта и продавцов коммерческой площадки обвинили в завышении цен в условиях пандемии и нарушении собственной политики.

Некоммерческая организация ранее уже перечисляла каналу Fox Business, 15 продуктов, включая одноразовые маски, дезинфекторы, туалетную бумагу и полотенца, с наценками от 75 до 1000% по сравнению с ранее указанными ценами. Сейчас группа нашла еще десять товаров от сторонних продавцов, включая муку, сахар и дезинфекторы с наценками от 225 до 941%.

«Amazon ввела в заблуждение общественность, правоохранительные органы и политиков относительно повышения цен во время пандемии», — говорится в заявлении автора отчета Алекса Хармана.

Он напомнил, что ранее Amazon публично осудил тех, кто завышает цены, продолжая повышать стоимость своих собственных продуктов и позволяя свои продавцам делать тоже самое.

Харман подчеркнул необходимость принятия федерального закона о завышении цен, а Amazon предложил провести серьезные реформы в своей практике ценообразования.

Ранее гигант электронной коммерции осуждал злоумышленников, которые взвинчивают цены на товары первой необходимости, далеко выходя за рамки законов спроса и предложения. Компания утверждала, что заблокировала работу четырех тысяч продавцов из-за завышения цен после жалоб потребителей. Однако Харман счел Amazon не жертвой эскалации цен, а ее зачинщиком.

«Завышение цен — это коварная эксплуатация наиболее уязвимых слоев населения, особенно во время чрезвычайной ситуации в стране. У Amazon, одной из крупнейших и наиболее успешных корпораций в истории, нет оправдания тому, что она воспользовалась напуганными пандемией потребителями», — подчеркнул представитель группы Public Citizen.

Создатель компании Amazon Джефф Безос занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 186 миллиардов долларов.