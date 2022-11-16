16 ноября 2022, 06:34
Amazon начал сокращать тысячи сотрудников — СМИ
CNBC: онлайн-ретейлер Amazon начал запланированные сокращения 10 тысяч сотрудников
Онлайн-ретейлер Amazon начал сокращения сотрудников, о которых предупреждал заранее. Об этом сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на полученную от уволенных работников информацию.
«Amazon начал увольнять сотрудников… Компания уведомила сотрудников нескольких подразделений, в том числе подразделений, занимающихся Alexa и облачным игровым сервисом Luna, о том, что их увольняют», — сообщил телеканал.
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Ранее Amazon предупреждал, что сокращения коснутся прежде всего технического отдела, кадровиков, а также корпоративных должностей. Компания планирует уволить около 10 тысяч сотрудников. Сокращения совпали с сезоном праздничных закупок, отметили СМИ и назвали это тревожным знаком.
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Суд Москвы оштрафовал американскую компанию Amazon за отказ удалить из связанной с компанией соцсети фото с изображением способа совершения самоубийства. Запрещенные снимки обнаружил Роскомнадзор и почти 20 раз направлял уведомление о необходимости удалить данные.
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