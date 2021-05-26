Amazon купил киностудию Metro-Goldwyn-Mayer за $8,5 млрд

Amazon купил легендарную голливудскую киностудию Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Сумма сделки составила 8,45 миллиарда долларов.

В корпорации заявили, что сохранят наследие MGM, но предоставят зрителям более простой доступ к существующим картинам. Часть контента может вскоре появиться в онлайн-кинотеатре Prime Video, сообщило издание Variety.

«MGM имеет почти вековую историю кинопроизводства и дополнит работу Amazon Studios, которая в первую очередь занимается производством телепрограмм», — добавили представители Amazon.

MGM владеет франшизой про Джеймса Бонда, фильмами серии «Рокки», трилогией «Хоббит», сериалами «Рассказ служанки» и «Викинги». Всего в каталоге студии свыше четырех тысяч наименований.

Окончательно сделка будет завершена после одобрения регулирующих органов. Покупка MGM стала вторым по величине приобретением Amazon после покупки Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов в 2017 году.

Metro-Goldwyn-Mayer была одной из последних киностудий, не принадлежащих технологическим конгломератам. Ранее владельцем Warner Bros. стал AT&T, Paramount принадлежит Viacom, Fox — Disney, а Universal — Comcast.