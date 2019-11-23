  • Amazon через суд оспорит контракт Пентагона и Microsoft на $10 млрд

    23 ноября 2019, 09:11

    Юлия Булыгина

    Компания Amazon решила в суде оспорить заключение контракта Пентагона на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft. Сумма военного контракта оценивается в 10 миллиардов долларов.
    Amazon через суд оспорит контракт Пентагона и Microsoft на $10 млрд

    Как стало известно агентству Bloomberg, компания подала иск в федеральный суд США в пятницу. Содержание документа не разглашается для защиты конфиденциальных данных, в том числе финансового характера.

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    Компания Microsoft заключила контракт с Пентагоном, несмотря на то, что фаворитом изначально считался Amazon. Они практически получили контракт весной, но в последний момент военное ведомство передумало и решило пересмотреть сделку. В этот момент как раз президент Дональд Трамп критиковал Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. СМИ писали, что президент даже предлагал просто исключить Amazon из числа претендентов на контракт.

    Кроме Amazon и Microsoft, на тендер претендовали IBM и Oracle, но их кандидатуры отсеялись на более ранних этапах.

    Неделю назад министр обороны США Марк Эспер объявил, что решение о передаче контракта Microsoft пересматриваться не будет.