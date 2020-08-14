Алжирского бизнесмена убили в Анталье

По данным информагентства, мужчину последний раз видели живым 3 августа. Он занимался недвижимостью и перед пропажей пошел в банкомат снимать деньги.

«Политика сегодня» рассказала, что бизнесмен не вернулся домой, а его телефон оказался вне зоны доступа.

Супруга предпринимателя обратилась за помощью к правоохранителям. На 11 день поисков был найден труп мужчины. Ему нанесли более 20 ранений режущим предметом.