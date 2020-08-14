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    14 августа 2020, 20:32

    Алжирского бизнесмена убили в Анталье

    Артур Блянихов

    В турецкой Анталье нашли труп алжирского предпринимателя, который пропал 11 дней назад. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным информагентства, мужчину последний раз видели живым 3 августа. Он занимался недвижимостью и перед пропажей пошел в банкомат снимать деньги.

    «Политика сегодня» рассказала, что бизнесмен не вернулся домой, а его телефон оказался вне зоны доступа.

    Супруга предпринимателя обратилась за помощью к правоохранителям. На 11 день поисков был найден труп мужчины. Ему нанесли более 20 ранений режущим предметом.

    Новости SMI.FM