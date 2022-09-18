Алжир закупит российские танки Т-14, С-500, бомбардировщики и истребитель Су-57 | 360°

Мир 18 сентября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber Алжир закупит российские танки Т-14, С-500, бомбардировщики и истребитель Су-57 Military Watch: Алжир заключил контракт с Россией на поставку вооружения на $7 миллиардов РИА «Новости»

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Алжир договорился с Россией о поставках С-500, танков Т-14 и другого вооружения. Сумма контракта составит семь миллиардов долларов, сообщило издание Military Watch.

Американский сенатор Марко Рубио упомянул в своем докладе, что заключение договора о поставках подтвердилось в середине сентября. Он призвал ввести санкции против Алжира за «оружейный контракт» с Москвой.

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По данным издания, африканская сторона намерена приобрести ЗРК С-500, танки Т-14, бомбардировщики Су-34М и истребитель пятого поколения Су-57.

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«Алжир уже давно считается ведущим потенциальным клиентом Су-57, который рассматривается как ключ к безопасности страны», — отметили в статье.

Алжирские заказы могут доставить только после того, как улучшенный вариант Су-57М получит новые двигатели Saturn 30, то есть примерно в 2025 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил интенсивное развитие стратегических отношений России и Алжира в ряде областей. Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что во время визита в Африку у него прошли продуктивные переговоры с главой государства.

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