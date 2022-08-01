Алжир захотел вступить в БРИКС

Республика Алжир готова вступить в БРИКС, для этого в стране есть почти все условия, заявил президент Абдельмаджид Теббун. Слова главы государства процитировал канал Al Mayadeen.

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации», — заявил Теббун.

БРИКС включает пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В июле о готовности подать заявку на вступление в экономическое объединение заявил посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху. О перспективах вступить в БРИКС задумываются Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, а также Аргентина.

Расширение БРИКС затянется, но пойдет всем на пользу, считает политолог, журналист Юрий Светов. Иран уже подал заявление. Когда ряд стран высказали намерение присоединиться к группе, Запад начал рассматривать БРИКС как соперников в борьбе за мировое господство. Американские СМИ показывают объединение как противостояние Запада и Востока.