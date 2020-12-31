Алжир получит российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы алжирского Минздрава, подтвердившего факт заключения сделки.
«Алжирский Институт Пастера провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины „Спутник V“, продолжаются переговоры с другими сторонами», — сообщил Бельхамир.
Контракт был заключен после того, как президент Алдира Абдельмаджид Теббун 20 декабря поручил кабмину изучить имеющиеся на рынке вакцины и выбрать самую действенную.
Предполагается, что вакцинация населения начнется уже в январе будущего года. Она будет бесплатной для всех групп населения. С начала пандемии в Алжире было выявлено более 99 тысяч случаев инфицирования. Из них 67 тысяч человек выздоровели, и 2751 — погибли.
Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов ранее высказывал предположение, что потенциал у российского препарата есть, однако борьба за экспортные рынки будет непростой.