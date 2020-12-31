Алжир получит российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса

Официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер сообщил, что власти страны заключили контракт на поставку российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V».

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы алжирского Минздрава, подтвердившего факт заключения сделки.

«Алжирский Институт Пастера провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины „Спутник V“, продолжаются переговоры с другими сторонами», — сообщил Бельхамир.

Контракт был заключен после того, как президент Алдира Абдельмаджид Теббун 20 декабря поручил кабмину изучить имеющиеся на рынке вакцины и выбрать самую действенную.

Предполагается, что вакцинация населения начнется уже в январе будущего года. Она будет бесплатной для всех групп населения. С начала пандемии в Алжире было выявлено более 99 тысяч случаев инфицирования. Из них 67 тысяч человек выздоровели, и 2751 — погибли.

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов ранее высказывал предположение, что потенциал у российского препарата есть, однако борьба за экспортные рынки будет непростой.