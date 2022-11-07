Алжир подал заявку на вступление в БРИКС | 360°

Мир 07 ноября 2022, 18:34 Алжир подал заявку на вступление в БРИКС Спецпосланник МИД Алжира Заруки: страна подала официальную заявку на вступление в БРИКС РИА "Новости"

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Власти Алжира подали официальную заявку на вступление в экономическую международную организацию БРИКС. Об этом изданию Shorouk news сообщила специальный посланник МИД государства по международному партнерству Лейла Заруки.

«Могу подтвердить, что Алжир сделал официальную заявку на вступление в состав группы БРИКС», — сказала она.

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Заруки подчеркнула, что у страны для вступления есть все необходимые условия, в том числе экономические.

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Посол РФ в арабском государстве Валерьян Шуваев отметил, что Россия не возражает относительно кандидатуры Алжира в БРИКС, написало РИА «Новости».

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков ранее сообщал, что интерес к вступлению в БРИКС выражали около полутора десятков стран, писал RT.

В настоящее время в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Китай, Индия и ЮАР.

Владелец ряда финансовых сервисов в Восточной Африке Михаил Ляпин отметил, что после вступления в БРИКС Алжир получит дополнительные инвестиции в экономику и новые рынки сбыта.