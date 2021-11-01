Алжир перестанет поставлять газ в Испанию

Алжир объявил о прекращении поставок газа в Испанию по магистральному газопроводу Магриб — Европа. Причиной послужили агрессивные действия со стороны Марокко. Об этом написало агентство MAP со ссылкой на канцелярию президента Алжира.

«Из-за враждебных действий Марокко в отношении Алжира, подрывающих национальное единство, президент приказал нефтяной компании Sonatrach прекратить торговые отношения с марокканской электроэнергетической компанией ONEE», — процитировал kр.ru сообщение президента республики.

Срок контракта, который связывал национальную компанию Sonatrach с управлением по электроэнергии и воде Марокко от 2011 года, истек 31 октября. В связи с этим Алжир принял решение не продлевать договор.

Власти Марокко заявили, что закрытие газопровода не принесет большого ущерба энергетической системе. По их словам, компания «предвидела это решение» и «приняла необходимые меры».

Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко и запретил пользоваться их воздушным пространством. Страна обвиняет Марокко в поддержке алжирских сепаратистов, а также использовании израильских технологий для слежки за властями.