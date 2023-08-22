Мир 22 августа 2023, 15:34 Алжир отказался предоставить самолетам Франции проход через свое воздушное пространство Власти Алжира запретили военным самолетам Франции пролет над территорией страны Captain Jason Smith, USAF / Викимедиа

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Руководство Алжира отказалось открыть воздушное пространство для военных самолетов Франции. Об этом сообщила алжирская газета El Khabar.

Издание отметило, что самолеты готовились совершить военную интервенцию в страну «после отказа мятежников в Нигере вернуть к власти свергнутого президента Мухамеда Базума». Позже радио Алжира заявило, что Франция получила возможность пролета через воздушное пространство Марокко после аналогичной просьбы к властям страны.

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Журналисты добавили, что Франция собирается реализовать в Нигере колониальную политику и нарушить при этом международные нормы.

Телеканал Al Arabiya 21 августа отмечал, что государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовятся к возможному военному вмешательству в Нигер. По словам руководства организации, уже определились точные даты интервенции.

Глава мятежников Абдурахман Тчиани заявлял о маловероятности успешной интервенции Франции в Нигер. По его мнению, военные страны смогут сдержать вмешательство извне благодаря активной поддержке населения. Он добавил, что действующий политический режим сохранится в Нигере в течение трех лет.