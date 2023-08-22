22 августа 2023, 15:34
Алжир отказался предоставить самолетам Франции проход через свое воздушное пространство
Власти Алжира запретили военным самолетам Франции пролет над территорией страны
Руководство Алжира отказалось открыть воздушное пространство для военных самолетов Франции. Об этом сообщила алжирская газета El Khabar.
Издание отметило, что самолеты готовились совершить военную интервенцию в страну «после отказа мятежников в Нигере вернуть к власти свергнутого президента Мухамеда Базума». Позже радио Алжира заявило, что Франция получила возможность пролета через воздушное пространство Марокко после аналогичной просьбы к властям страны.
Реклама
Журналисты добавили, что Франция собирается реализовать в Нигере колониальную политику и нарушить при этом международные нормы.
Телеканал Al Arabiya 21 августа отмечал, что государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовятся к возможному военному вмешательству в Нигер. По словам руководства организации, уже определились точные даты интервенции.
Глава мятежников Абдурахман Тчиани заявлял о маловероятности успешной интервенции Франции в Нигер. По его мнению, военные страны смогут сдержать вмешательство извне благодаря активной поддержке населения. Он добавил, что действующий политический режим сохранится в Нигере в течение трех лет.
Африка
Франция
Нигер
Реклама
Реклама