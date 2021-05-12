Алжир и Россия обсудили укрепление торговых отношений

Посол России в Алжире Игорь Беляев встретился с министром финансов Алжира Айманом ибн Абдуррахманом. Они обсудили необходимость укрепления торговых взаимоотношений между странами. Об этом сообщило РИА ФАН.

Также стороны отметили успехи в развитии сотрудничества за последние годы. Еще поднималась тема проведения будущей сессии Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Алжире, были предложены сроки ее организации.

«Предстоящая встреча представляет собой возможность подтвердить желание двух стран продвигаться вперед в своем стратегическом партнерстве путем укрепления двусторонних правовых и договорных рамок и изучения возможностей нового партнерства», — уточнили в Министерстве финансов.