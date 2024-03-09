09 марта 2024, 11:57
Альтман вернется в совет директоров OpenAI
Разработчик ChatGPT Альтман вернется в совет директоров компании OpenAI гендиром
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, создатель ChatGPT, продолжит возглавлять компанию. О возвращении предпринимателя в совет директоров сообщили в пресс-службе организации.
Фирма провела десятки интервью с членами предыдущего совета директоров OpenAI и «выразила свое полное доверие» Сэму Альтману и Грегу Брокману.
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«Мы единогласно пришли к выводу, что Сэм и Грег — подходящие лидеры OpenAI», — заявил председатель правления OpenAI Брет Тейлор.
Сэм Альтман вернется в совет директоров в качестве генерального директора.
Ранее Альтман решил запустить производство чипов для искусственного интеллекта. Основными партнерами для OpenAI могут стать мировые гиганты Samsung, Intel или TSMC.
США
Искусственный интеллект
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