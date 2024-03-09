Мир 09 марта 2024, 11:57 Альтман вернется в совет директоров OpenAI Разработчик ChatGPT Альтман вернется в совет директоров компании OpenAI гендиром Omar Marques/Keystone Press Agency/globallookpress

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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, создатель ChatGPT, продолжит возглавлять компанию. О возвращении предпринимателя в совет директоров сообщили в пресс-службе организации.

Фирма провела десятки интервью с членами предыдущего совета директоров OpenAI и «выразила свое полное доверие» Сэму Альтману и Грегу Брокману.

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«Мы единогласно пришли к выводу, что Сэм и Грег — подходящие лидеры OpenAI», — заявил председатель правления OpenAI Брет Тейлор.

Сэм Альтман вернется в совет директоров в качестве генерального директора.

Ранее Альтман решил запустить производство чипов для искусственного интеллекта. Основными партнерами для OpenAI могут стать мировые гиганты Samsung, Intel или TSMC.