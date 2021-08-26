Посол России Жирнов заявил, что альтернативы «Талибану»* в Афганистане нет

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» сообщил, что в Афганистане нет альтернативы радикальному движению «Талибан»*. По его словам, исламисты контролируют не только столицу, но и всю страну. Это реальность, от которой не спрятаться.

Посол России признался, что не видит перспектив для Панджерского сопротивления. Причем талибы* не хотят решать вопрос силой. Если бы они хотели, то решили взяли бы Панджерское ущелье в течение суток.

Дмитрий Жирнов подчеркнул, что не раз получал от новых афганских властей сигналы о том, что они не хотят решать проблему силовым путем. Они хотят убедить лидера сопротивления Ахмада Масуда и его сторонников в бесперспективности его позиции с помощью «мягкой силы».

Российский посол также добавил, что талибы* заинтересованы в участии России в экономике Афганистана и в налаживании транспортных и энергетических проектов со странами Центральной Азии.

«Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр, так что это вопрос к нашему бизнесу», — сказал Жирнов. Поэтому радикалы хотели бы сохранить мирными границы Афганистана.

По данным Жирнова, сторонники «Исламского государства» (ИГ**) попрятались и не сталкиваются с талибами*.

«Игиловцев не много, их четыре тысячи, поэтому, собственно говоря, какое-то лобовое столкновение понятно, чем закончится, поэтому они спрятались», — сказал посол.

Ранее представители нового правительства Афганистана назвали усилия Запада по вывозу граждан Афганистана бесчеловечными. Они закрыли аэропорт для граждан страны и разрешают эвакуировать только иностранцев.

*, ** — террористические организации, запрещены в России.