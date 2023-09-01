Мир 01 сентября 2023, 12:27 Альтернативы нет. В США предрекли освобождение Одессы российскими войсками Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия при необходимости освободит Одессу РИА «Новости»

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Россия при необходимости способна взять под контроль Одессу для завершения конфликта на Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Такое мнение он выразил в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера.

По оценке Макгрегора, подразделения ВС России продвигаются очень взвешенно и осторожно, и это движение будет продолжаться.

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«Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет», — подчеркнул он.

В случае если власти Украины откажутся от переговоров, войскам России после этих маневров не останется другого выбора, кроме как продолжать наступать до границ Польши и Румынии, добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике тех, кто недоволен действиями ВСУ. По его мнению тем, кто рассуждает о контрнаступлении украинских военных в негативном ключе, следует заткнуться.