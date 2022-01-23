США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Евросоюз в случае конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Мы пытаемся понять, что можно сделать, чтобы подготовиться к такому развитию событий, особенно с учетом холодного времени года и крайне низких запасов», —приводятся в статье слова источника издания. Об этом сообщила «Газета.ru».

Большая часть экспорта газа Катара идет в Японию, отмечено в материале. В Белом доме намерены провести также переговоры и с другими странами, в которых идет добыча природного газа.

«Мы занимаемся организацией с учетом того, как работает рынок, как работают коммерческие условия поставок и сфера грузоперевозок», — заявили источники Financial Times в Белом доме. Там отметили, что «волшебной палочки нет, все это очень сложно и запутано».

Зависимость Европы от российского газа и нефти не позволит ей поддержать США и ввести серьезные санкции против России, считают колумнисты Wall Street Journal Георгий Канчев и Джо Уоллес. По их мнению, Европа станет еще более зависимой от российских энергоносителей после того, как окончательно будет запущен «Северного потока — 2» и начнутся поставки по новой магистрали.