Названа вероятная альтернатива платежной системе «Мир» в Турции | 360°

Мир 05 октября 2022, 07:29 Поделиться Telegram

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Viber Названа вероятная альтернатива платежной системе «Мир» в Турции Aydınlık: альтернативой платежной системы «Мир» в Турции может стать Troy РИА «Новости»

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Турецкая платежная система Troy может стать альтернативой российскому «Миру». Россия и Турция обсуждают этот вариант, написала газета Aydınlık со ссылкой на источники.

«Если с разрешения Центрального банка РФ российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или открывают счет в турецких банках, работающих в России, и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы смогут совершать покупки по этим картам в Турции», — пояснили в издании.

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Система и транзакции находятся под прямым контролем Турции, поэтому Соединенным Штатам будет нелегко «найти повод для вмешательства».

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Газета со ссылкой на «банкиров, являющихся экспертами в этом вопросе», отметила также, что в Турции нет ограничений на использование других методов оплаты россиянами, но так как они не могут пользоваться американской системой в своих странах, для них «было бы выгодно получить карты Troy как с точки зрения распространения национальной системы Турции, так и с точки зрения непрерывности использования карт».

Сейчас Центральные банки двух стран занимаются плановыми переговорами по платежам за энергоносители, использованию национальных валют, защите финансовых систем обеих стран от санкций и, вероятно, созданию линии SWAP.

«Мы также узнали, что на столе центральных банков есть модель, с помощью которой туристы могут осуществлять оплату гостиниц и транспорта из своих стран через онлайн-систему», — добавило издание.

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