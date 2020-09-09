Альпинисты нашли на склонах Альп 400-летнюю мумию серны

По данным издания, альпинисты заметили останки животного во время похода в горы в Валь Аурина. По их словам, половина тела серны торчала из снега, а на коже практически не было шерсти. Она лежала на высоте 3200 метров.

По данным «Политики сегодня», что это не первая подобная находка в Альпийских горах. Туристы также нашли «ледяного человека», жившего 5300 лет назад. Отмечается, что исследователи нашли общие черты у серны и этого человека.