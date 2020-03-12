Альпинист упал с высоты 180 метров и выжил
Альпинист Ричард Типлэди отправился покорять одну из вершин Северо-Западной Англии и сорвался с высоты 180 метров. Мужчине удалось выжить, передает Lenta.ru.
По данным издания, 53-летний спортсмен сорвался с горы и упал в снег, который остался после схода лавины. Мужчина увяз в сугробе, и это спасло его от падения в пропасть, до которой оставалось около шести метров.
«Экспресс газета» рассказала, что альпинист сломал руку, шею и раздробил берцовую кость. Кроме того, медики обнаружили у него на голове глубокие порезы. Мужчину доставили в больницу и наложили около 60 швов.