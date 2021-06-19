Алмаз размером с куриное яйцо нашли в Ботсване

Алмаз ювелирного качества размером с куриное яйцо обнаружили в Ботсване. Драгоценный камень стал третьим по величине из когда-либо обнаруженных в мире, сообщило CNN.

Вес алмаза — 1098 карат (219,6 грамма). Официальная стоимость находки пока не называется. Все доходы от продажи камня пойдут на развитие страны в Южной Африке. Где и как продадут алмаз, еще не решено.

Уникальный алмаз нашли в начале июня в карьере Джваненг, расположенном приблизительно в 120 километрах от Габороне, столицы Ботсваны. Длина камня — 73 миллиметра, ширина — 52 миллиметра, а толщина — 27 миллиметра. Благодаря таким параметрам он теперь считается самым большим алмазом, который добыли в этой шахте за последние 50 лет, а также третьим по величине во всем мире.

Горнодобывающая компания, часть которой принадлежит правительству, передала находку местному президенту Мокгвитси Масиси.

«Редкий и необычный камень много значит в контексте бриллиантов вообще и Ботсваны, как страны — лидера по добыче алмазов», — заявила управляющий директор Debswana Линетт Армстронг.

В 2017 году второй по величине из когда-либо найденных алмазов назвали Lesedi de Rona, его продали за 53 миллиона долларов. Лидер среди драгоценных камней — «Куллинан» — нашли в Южной Африке в 1905 году. Его вес — 3106 карат (621 грамм).