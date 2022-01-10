Алма-Ата опять осталась без интернета

В Алма-Ате снова произошло отключение интернета. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в Казахстане сообщил ТАСС.

Интернет в ряде регионов Казахстана, где его отключали на фоне протестов, снова заработал 10 января. Доступ восстановили в том числе в Алма-Ате, но всего на пару часов, передал RTVi со ссылкой на горожан. Местные СМИ тоже сообщали, что в Алма-Ате заработал как мобильный, так и домашний интернет. В понедельник утром ТАСС также писал, что связь в Алма-Ате наладилась.

Сервис GlobalCheck сообщал в своем Telegram-канале, что накануне в Казахстане интернет включали на три часа, но Алма-Аты это не коснулось. Отмечалось, что там не было доступа к Сети с самого начала протестов. Сегодня мобильный интернет появился у абонентов «Билайна». А еще в Казахстане перестали блокировать мессенджер Telegram, который работал только через прокси.

Интернет в Казахстане начали блокировать на фоне протестов, вспыхнувших в первых числах января, которые впоследствии переросли в беспорядки. Самая сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где бандиты в том числе подожгли здание акимата.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что страна пережила самый масштабный кризис за всю историю независимости.