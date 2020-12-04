Аллерголог посчитал низкой эффективность иммунных паспортов

Предложение внедрить иммунные паспорта актуально только для тех, у кого есть первичный или спровоцированный иммунодефицит. Например, такое могло произойти после пересадки органа или удаления злокачественной опухоли.

«Всем делать паспорта — это слишком большие затраты, а эффективность достаточно низкая, на мой взгляд», — заявил эксперт.

По первичному иммунодефициту медики работают по международным стандартам. Однако иммунодефициты не подлежат стандартизации. Именно поэтому появление мирового документа или электронной базы создаст проблему.

Впервые идея оформить иммунные паспорта прозвучала весной. Документ должен подтверждать наличие или отсутствие у человека антител к коронавирусу. Идею активно обсуждали во многих странах, но пока так и не реализовали.

Накануне в ВОЗ выступили против создания иммунных паспортов.

Ранее специалисты ВОЗ посоветовали надевать маску в помещениях и на улице, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию.