Аллергия на многостороннее сотрудничество. США могут отказаться от «открытого неба»

США могут выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в открытом письме конгрессмена Элиота Энгеля советнику Дональда Трампа. Договор разрешает США совершать наблюдательные полеты над Россией. Но если они выйдут из соглашения, то не смогут этого делать. Доктор политических наук Дэниел Уорнер считает, что Россия и США могли бы обновить ДОН в качестве компромисса.

Согласно Договору по открытому небу, страны, подписавшие документ, имеют право совершать наблюдательные облеты территорий друг друга. У всех государств есть квота на количество совершаемых полетов. Например, в 2017 году Россия могла провести 42 миссии. Цель договора — укрепить доверие между государствами. Документ подписали 34 страны.

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель в своем письме заявляет, что выходить из договора не стоит. По его мнению, это только «принесет пользу России и нанесет ущерб союзникам».

«США должны готовиться к испытаниям, которые ставит Россия, а не отказываться от механизмов, которые предоставляют США важный инструмент для поддержания слежки за Россией», — продолжает политик.

Доктор политических наук Дэниел Уорнер согласен, что Вашингтон поступит неразумно, если выйдет из ДОН. Этот договор очень важен для прозрачности между странами. Выход станет плохим знаком и для стран-союзниц Штатов. Это подорвет их доверие к Вашингтону.

Это увеличит напряжение между Россией и США. А также подтолкнет Москву к еще большему сближению с Пекином и оттолкнет от любого вида сотрудничества с Западом Дэниел Уорнер доктор политических наук.

Конечно, Трамп никогда не был сторонником многосторонних договоров и несколько таких соглашений уже покинул. В этот раз его могут поддержать республиканцы. Некоторые конгрессмены недовольны тем, что договор дает возможность и России летать над США, а Москве эти люди не доверяют. Им неважно, что США может точно так же инспектировать территорию РФ.

Не оценил планы Трампа и бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Мы сейчас выходим из Договора по открытому небу? В самом деле? Пожалуйста, скажите мне, что это не может быть правдой», — пишет экс-посол США в России.

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Впрочем, паниковать раньше времени не стоит. В конгрессе найдется и немало его защитников. К тому же Трампу свойственно сначала говорить одно, а потом другое, отмечает Уорнер.

Идеальным выходом из ситуации было бы обновление ДОН, считает собеседник «360». Но оборонный законопроект США на 2019 год не включает в себя расходы на эту процедуру.

«Они не выделили деньги на это. Хотя договор должен быть обновлен, потому что есть много новых технологий и оборудования», — подчеркивает Уорнер.

И все же доктор политических наук верит в то, что США не станут выходить из соглашения. Слишком важна его роль для взаимоотношений между странами.