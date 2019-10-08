Аллергия на многостороннее сотрудничество. США могут отказаться от «открытого неба»
Согласно Договору по открытому небу, страны, подписавшие документ, имеют право совершать наблюдательные облеты территорий друг друга. У всех государств есть квота на количество совершаемых полетов. Например, в 2017 году Россия могла провести 42 миссии. Цель договора — укрепить доверие между государствами. Документ подписали 34 страны.
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель в своем письме заявляет, что выходить из договора не стоит. По его мнению, это только «принесет пользу России и нанесет ущерб союзникам».
«США должны готовиться к испытаниям, которые ставит Россия, а не отказываться от механизмов, которые предоставляют США важный инструмент для поддержания слежки за Россией», — продолжает политик.
Доктор политических наук Дэниел Уорнер согласен, что Вашингтон поступит неразумно, если выйдет из ДОН. Этот договор очень важен для прозрачности между странами. Выход станет плохим знаком и для стран-союзниц Штатов. Это подорвет их доверие к Вашингтону.
Это увеличит напряжение между Россией и США. А также подтолкнет Москву к еще большему сближению с Пекином и оттолкнет от любого вида сотрудничества с ЗападомДэниел Уорнердоктор политических наук.
Конечно, Трамп никогда не был сторонником многосторонних договоров и несколько таких соглашений уже покинул. В этот раз его могут поддержать республиканцы. Некоторые конгрессмены недовольны тем, что договор дает возможность и России летать над США, а Москве эти люди не доверяют. Им неважно, что США может точно так же инспектировать территорию РФ.
Не оценил планы Трампа и бывший посол США в России Майкл Макфол.
«Мы сейчас выходим из Договора по открытому небу? В самом деле? Пожалуйста, скажите мне, что это не может быть правдой», — пишет экс-посол США в России.
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Впрочем, паниковать раньше времени не стоит. В конгрессе найдется и немало его защитников. К тому же Трампу свойственно сначала говорить одно, а потом другое, отмечает Уорнер.
Идеальным выходом из ситуации было бы обновление ДОН, считает собеседник «360». Но оборонный законопроект США на 2019 год не включает в себя расходы на эту процедуру.
«Они не выделили деньги на это. Хотя договор должен быть обновлен, потому что есть много новых технологий и оборудования», — подчеркивает Уорнер.
И все же доктор политических наук верит в то, что США не станут выходить из соглашения. Слишком важна его роль для взаимоотношений между странами.