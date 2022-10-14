All Africa: 50 тысяч человек останутся без работы из-за закрытия цементного завода в Нигерии | 360°

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All Africa: 50 тысяч человек останутся без работы из-за закрытия цементного завода в Нигерии

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Правительство штата Коги в Нигерии распорядилось в течение двух суток закрыть цементный завод, принадлежавший компании Dangote Group. Из-за этого без работы могут остаться 50 тысяч человек, написало РИА ФАН со ссылкой на All Africa.

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Предприятие несколько лет работало без необходимых документов. Теперь же из-за закрытия завода в штате может начаться массовая безработица, власти ожидают волны протестов и демонстраций.

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