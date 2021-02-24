Певца Брюса Спрингстина оштрафовали за распитие алкоголя в заповеднике

Суд в штате Нью-Джерси оштрафовал певца Брюса Спрингстина на 500 долларов за употребление алкоголя в рекреационной зоне национального значения. Музыкант признал свою вину.

Об этом сообщил местный портал NJ.com.

В начале февраля стало известно, что в середине ноября 71-летнего музыканта арестовали в рекреационной зоне национального значения в Нью-Джерси за распитие алкоголя. Певца также обвинили в пьяном и неосторожном вождении. Во время слушаний 24 февраля Спрингстин признал, что сделал несколько глотков текилы в национальном парке.

При этом суд снял обвинения в езде в состоянии алкогольного опьянения. Экспертизы показали, что уровень спирта в крови Спрингстина был намного ниже разрешенных значений. Певец заявил, что хочет оплатить штраф немедленно — не только назначенные судом 500 долларов, но и судебные издержки в размере 40 долларов.

Музыкант является одним из самых популярных музыкантов в США. За свою карьеру он неоднократно получал премии «Грэмми», «Оскар» и «Золотой Глобус».