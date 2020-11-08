Власти Объединенных Арабских Эмиратов изменили некоторые законы в стране. Теперь гражданам разрешено пить алкогольные напитки, можно совершить попытку самоубийства и сожительствовать без брака.

Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян в субботу разрешил внести поправки в некоторые положения законов о личном статусе, гражданских отношениях и уголовно-процессуального кодекса.

Например, в ОАЭ смягчили наказание за так называемое «преступление в защиту чести», пишет агентство WAM.

Отменили и наказание за распитие алкогольных напитков — гражданам старше 21 года разрешено употреблять алкоголь в частном порядке или в определенных общественных местах, пишет издание National. До этого в стране пить разрешали только туристам-немусульманам старше 21 года.

Кроме поправок о парах, не живущих в браке, которым разрешили вместе жить, принят закон об ужесточении наказания за домогательства к женщинам.