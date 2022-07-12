Алкоголь или психотропные вещества. Нехаммер нашел выход из растущей в Австрии инфляции

Если европейские чиновники не примут адекватные меры на фоне роста инфляции, то единственным выходом будет употребление алкоголя, заявил канцлер Австрии и глава Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер. Его слова привело РИА «Новости».

По мнению Нехаммера, текущая политическая ситуация спровоцировала рост цен, инфляцию, а также повышение стоимости на энергоносители в Европе. Он призвал чиновников предпринять необходимые шаги.

«Если мы будем продолжать в том же духе, потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты», — добавил канцлер.

Жители ЕС очень недовольны нынешней политикой властей. Многие оформляют заграничные паспорта и стремятся выехать в страны, где жить намного дешевле, заявил ранее финский политолог Йохан Бекман.