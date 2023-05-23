Мир 23 мая 2023, 14:23 Альянсы типа QUAD и AUKUS назвали недружественными России из-за НАТО Медведев: Россия рассматривает альянсы типа QUAD и AUKUS как недружественные из-за НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия рассматривает межгосударственные альянсы типа AUKUS и QUAD как недружественные, поскольку НАТО пытается влиять на их деятельность. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС.

Часть таких объединений носит нейтральный характер по отношению к России, отметил политик. В некоторых из них Россия сама участвует как приглашенная сторона, например, в АСЕАН, указал Медведев, напомнив о формате АСЕАН+.

Реклама

Однако, по мнению зампредседателя Совбеза, часть создаваемых альянсов относится к России почти недружественно.

«Во всяком случае, так мы рассматриваем альянсы типа QUAD, AUKUS и некоторых других, связанных с созданием партнерств с внерегиональными игроками, потому что сюда лезет НАТО», — уточнил Медведев.

QUAD — это Четырехсторонний диалог по безопасности между США, Индией, Австралией и Японией. Официально организацию создали для партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. На практике альянс сдерживает устремления Китая в регионе Индийского и Тихого океанов.

Диалог оформили в 2007 году, через год он прекратил существование из-за выхода Австралии. В 2017 году QUAD возобновил деятельность.

AUKUS — трехсторонний пакт безопасности, образованный Австралией, Великобританией и США. О его создании сообщили в сентябре 2021 года. Наблюдатели пришли к выводу, что объединение пытается помешать влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря.