Альянс 38 штатов подал антимонопольный иск к Google

Делом уже занялась прокуратура Нью-Йорка. Глава ведомства Летиция Джеймс назвала недопустимым господство Google и уничтожение им конкурентов ради прибыли в миллиарды долларов.

Истцы потребовали от суда остановить незаконное поведение IT-гиганта и обеспечить конкурентное преимущество. Они предложили заставить Google продать несколько своих подразделений.

Это уже третий иск к поисковику за последнее время. В минувшую среду, 16 декабря, прокурор Техаса выдвинул новые антимонопольные обвинения. В октябре свой иск выпустило министерство юстиции, под которым подписались 11 генеральных прокуроров и различных штатов.

Они обратили внимание на эксклюзивные контракты Google с производителями смартфонов Android и Apple, где поисковая система стоит по умолчанию.

Старший вице-президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер заявил, что компания оспорит все иски. Он пояснил, что на потребителях судебные процессы никак не скажутся.

Еще одним IT-гигантом, против которого ведутся антимонопольные споры стал Facebook.

На прошлой неделе Федеральная торговая комиссия и десятки штатов подали отдельные иски с требованием, чтобы головной офис социальной сети продал сервис Instagram и мессенджер WhatsApp, так как это сокращает конкуренцию.