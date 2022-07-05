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    05 июля 2022, 06:22

    Алиханов предложил подарить президенту Польши карту после слов о «внутреннем море НАТО»

    Алиханов предложил подарить Дуде карту после слов о «внутреннем море НАТО»

    Екатерина Виславская

    Балтийское море не является внутренним морем НАТО. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА «Новости» предложил подарить президенту Польши Анджею Дуде карту после заявления на Совете нацбезопасности.

    Алиханов предложил подарить президенту Польши карту после слов о «внутреннем море НАТО»

    «Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», — сказал он.

    Анджей Дуда на заседании Совета нацбезопасности в Варшаве назвал Балтийское море «внутренним морем НАТО». Антон Алиханов предложил ему открыть карту и убедиться в том, что это не так. Оно сможет стать таковым только в случае, если Россию примут в Североатлантический альянс.

    Турецкий журналист Сернур Ясикая ранее предупредил, что с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО альянс окружит Калининград и будет считать Балтийское море своим.