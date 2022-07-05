Алиханов предложил подарить президенту Польши карту после слов о «внутреннем море НАТО»

Балтийское море не является внутренним морем НАТО. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА «Новости» предложил подарить президенту Польши Анджею Дуде карту после заявления на Совете нацбезопасности.

«Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», — сказал он.

Анджей Дуда на заседании Совета нацбезопасности в Варшаве назвал Балтийское море «внутренним морем НАТО». Антон Алиханов предложил ему открыть карту и убедиться в том, что это не так. Оно сможет стать таковым только в случае, если Россию примут в Североатлантический альянс.

Турецкий журналист Сернур Ясикая ранее предупредил, что с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО альянс окружит Калининград и будет считать Балтийское море своим.