AliExpress возобновит доставку посылок в Россию
Задержанные посылки из Китая обещают доставить в Россию в течение 10 дней. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу «AliExpress Россия».
Эпидемиолог Олег Юрин рассказал, что это совершенно безопасно, потому что «это респираторная инфекция» и «заражение происходит при непосредственном контакте», а не через вещи.
Представители AliExpress также уточнили, что нет никаких доказательств, что коронавирусом можно заболеть через посылки, и что они активно сотрудничают с Роспотребнадзором и Россельхознадзором.