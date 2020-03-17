AliExpress возобновит доставку посылок в Россию

Эпидемиолог Олег Юрин рассказал, что это совершенно безопасно, потому что «это респираторная инфекция» и «заражение происходит при непосредственном контакте», а не через вещи.

Представители AliExpress также уточнили, что нет никаких доказательств, что коронавирусом можно заболеть через посылки, и что они активно сотрудничают с Роспотребнадзором и Россельхознадзором.