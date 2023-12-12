Мир 12 декабря 2023, 10:28 Алиева выдвинули в качестве кандидата на пост президента Азербайджана Правящая партия Азербайджана выдвинула Алиева кандидатом в президенты Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев стал кандидатом на пост главы государства на выборах. Об этом APA сообщил руководитель центрального аппарата правящей партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов.

«Многие годы все говорили, что тот, кто освободит Карабах, будет нашим вечным президентом. Я думаю, что Ильхам Алиев заслужил эту должность и это звание тем, что служил народу Азербайджана», — отметил он.

Реклама

Будагов добавил, что правление партии доработает план мероприятий, связанных с выборами. Во время следующей встречи участники фракции выскажут свое мнение по поводу выдвинутой кандидатуры и дальнейших действий, подчеркнул он.

«Время заседания будет объявлено в ближайшие дни», — указал Будагов.

Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 7 февраля 2024 года. Голосование планировали провести в октябре 2025 года, но власти решили его перенести. Распоряжение о подготовке подписал глава государства. Последние выборы в стране прошли в 2018 году.