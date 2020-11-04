Алиев заявил, что готов остановить войну в Нагорном Карабахе

«Во-первых, я считаю, что чем скорее закончится война, тем будет лучше… Я неоднократно говорил… и могу еще раз повторить, что… если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств», — заявил Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

Президент Азербайджана сказал, что Армения должна освободить «оккупированные территории» согласно резолюциям Совбеза ООН и «исполнению их основных принципов». В частности, нужно освободить сначала пять районов, потом еще два.

По мнению Алиева, армянский премьер Никол Пашинян должен приказать войскам выйти из Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов, которые оккупированы. Однако Пашинян этого не делает. Соответственно, Алиев считает, что армянская сторона не хочет прекращения войны.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Азербайджан и Армения борются за этот спорный регион. Ереван утверждает, что Баку помогает Анкара. Пашинян заявил, что Турция завербовала для союзника «тысячи сирийских наемников». Несколько раз стороны объявляли перемирие, но сразу его нарушали.