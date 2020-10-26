Алиев упрекнул ОБСЕ в работе на спасение Армении
Алиев считает, что Минская группа не хочет оказывать давление на Армению, несмотря на то, что Азербайджан несколько раз поднимал вопрос о санкциях.
«Какова деятельность этой Минской группы? Может ли она оказать давление на оккупанта? Хочет ли она оказать давление? Нет. Я поднимал этот вопрос неоднократно: если вы хотите решения вопроса, то необходимо наложить санкции на Армению. Это в ваших руках, вы же постоянные члены Совбеза ООН, вы можете решить нужный вопрос», — сказал Алиев во время обращения к нации, его цитирует РИА «Новости».
Президент Азербайджана также сообщил, что дал указание вооруженным силам страны не поддаваться на провокации и не отвечать на нарушения режима прекращения огня. В то же время Алиев заявил, что Азербайджан пойдет в решении этого вопроса «до конца».
Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Представителям Армении и Азербайджана уже удавалось договориться о перемирии в Москве, но оно было нарушено буквально через сутки. На этих выходных они вновь договорились о перемирии, но уже утром в понедельник обе стороны стали сообщать о нарушениях.