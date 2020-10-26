Алиев упрекнул ОБСЕ в работе на спасение Армении

Деятельность Минской группы ОБСЕ направлена на спасение Армении. Об этом объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев считает, что Минская группа не хочет оказывать давление на Армению, несмотря на то, что Азербайджан несколько раз поднимал вопрос о санкциях.

«Какова деятельность этой Минской группы? Может ли она оказать давление на оккупанта? Хочет ли она оказать давление? Нет. Я поднимал этот вопрос неоднократно: если вы хотите решения вопроса, то необходимо наложить санкции на Армению. Это в ваших руках, вы же постоянные члены Совбеза ООН, вы можете решить нужный вопрос», — сказал Алиев во время обращения к нации, его цитирует РИА «Новости».

Президент Азербайджана также сообщил, что дал указание вооруженным силам страны не поддаваться на провокации и не отвечать на нарушения режима прекращения огня. В то же время Алиев заявил, что Азербайджан пойдет в решении этого вопроса «до конца».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Представителям Армении и Азербайджана уже удавалось договориться о перемирии в Москве, но оно было нарушено буквально через сутки. На этих выходных они вновь договорились о перемирии, но уже утром в понедельник обе стороны стали сообщать о нарушениях.