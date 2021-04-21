Алиев сообщил, что Минобороны РФ ответило Баку насчет «Искандеров»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минобороны РФ ответило Баку насчет ракет «Искандер-М» в Армении, сообщил телеканал АzTV.

Российское военное ведомство отметило, что ракеты не запускались во время конфликта в Карабахе. По словам Алиева, в письме говорится, что «российская сторона не установила пуска баллистических ракет». Как отметил глава Азербайджана, такой ответ не является удовлетворительным, ведь осталось неизвестным, как «Искандеры» оказались у Армении, написала газета «Аргументы и Факты».

Помимо прочего, Алиев опроверг информацию о том, что Азербайджан вместе с Турцией якобы привез обломки ракет в Карабах из Сирии. Лидер Азербайджана добавил, что государство сейчас занимается выполнением совместного заявления об окончании военных действий в Карабахе, подписанного осенью.