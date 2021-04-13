Алиев рассказал о разговоре с Путиным по поводу обломков ракет «Искандер-М»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пытался узнать о происхождении в городе Шуша обломков ракет «Искандер-М» у президента России Владимира Путина. Но ответа так и не получил.

Лидер Азербайджана на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ» в Баку сообщил, что телефонный разговор с российским лидером у него произошел 1 апреля.

«Я задал этот вопрос в разговоре с Владимиром Путиным. Народ Азербайджана должен знать ответ. Прошло уже около двух недель», — передал ТАСС слова Алиева.

Через несколько дней после этого разговора, 4 апреля, Минобороны Азербайджана, по словам Алиева, направило российским коллегам официальный запрос по поводу обнаруженных обломков. К письму были приложены фотографии, видеоматериалы.

«Задали вопрос: что это за ракеты и что произошло. Прошло уже девять дней, но ответа нет. „Искандеры“ здесь. Как они попали в Шушу? Откуда запускались? Кто их запускал? Мы ждем ответов», — добавил Алиев.

Как сообщил «Интерфакс», Алиеву показалось странным официальное заявление об использовании ракет «Искандер-М». Президент Азербайджана напомнил, что власти Армении сначала говорили о невзорвавшихся ракетах, затем, что эта информация секретна.

«Мы ждем официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше: у нас есть достаточно информации, но мы ждем официальных разъяснений», — отметил Алиев.

Агентство Азербайджана по разминированию 2 апреля продемонстрировало обломки ракет, выпущенных из комплекса «Искандер», который, по утверждению Баку, использовала Армения во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день опроверг информацию и заявил, что ракеты «Искандер» не применялись в ходе эскалации конфликта в регионе осенью 2020 года.