Алиев потребовал от Еревана раскрыть источник поставок «Искандеров-М»

Военные Армении в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе планировали уничтожить город Шуша при помощи ракет «Искандер-М». С таким заявлением выступил во время открытия в парке трофеев в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что намерен выяснить, где Ереван взял ракеты.

«Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим», — привело слова Алиева РИА «Новости».

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана сообщило, что в районе города Шуша нашли фрагменты двух ракет без уточнения модификации.

После там заявили, что это были «Искандеры-М», которые военные Армении использовали осенью 2020 года в Нагорном Карабахе. Однако оснований, на которых были сделаны подобные выводы, в агентстве не огласили.

Об использовании ракет «Искандер» в ходе конфликта заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он подчеркнул, что вооружение «сработало не полностью». После его слова опровергла пресс-служба, которая объяснила, что премьеру неверно доложили о ситуации.

Министерство обороны России утверждало, что Армения не применяла «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Весь запас ракет оставался на складах.