Мир 18 апреля 2023, 19:07 Алиев потребовал от армян Карабаха принять гражданство Азербайджана или покинуть регион Алиев: живущим в Карабахе армянам надо принять гражданство Азербайджана или уехать Сайт президента Азербайджанской республики

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Проживающие в Нагорном Карабахе армяне должны принять гражданство Азербайджана или покинуть регион. Такое заявление сделал президент страны Ильхам Алиев в эфире AzTV.

«Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать наши внутренние дела ни с одной страной. Карабах — это наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства», — подчеркнул глава государства.

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Алиев также говорил, что в ближайшее время Баку будет подписано мирное соглашение, которое положит конец конфликту между Азербайджаном и Арменией. Ранее он также обещал, что власти смогут обеспечить безопасность армян, которые живут в Нагорном Карабахе.

Напомним, в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта, они привели к жертвам среди мирного населения.

Россия серьезно обеспокоена обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Несколько раз был нарушен режим прекращения огня, Армения и Азербайджан понесли человеческие потери из-за вооруженного столкновения.

Ранее «360» писал, что 5 апреля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе.