Алиев пообещал «идти до конца» в вопросах Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал «идти до конца» в конфликте, связанном с Нагорным Карабахом. Он собирается возвратить целостность своей страны.

«Наша цель остается неизменной — восстановление целостности Азербайджана, признанной всем мировым сообществом, возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания», — рассказал Алиев в интервью РБК.

Он также заявил, что урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе получится, если Армения будет «привержена режиму перемирия». Все должно закончится переговорами.

10 октября в Нагорном Карабахе должен был вступить в силу договор о перемирии, в ходе которого стороны бы обменялись пленными и телами убитых. Однако не прошло и пары минут с начала перемирия, как раздались новые выстрелы. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договора.

Военный конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Тогда стороны также обвинили друг друга в провокации. С момента возобновления военных действий уже есть погибшие как в Армении, так в Азербайджане. Также сообщалось о жертвах среди мирного населения Нагорного Карабаха.