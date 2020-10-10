Алиев пообещал «идти до конца» в вопросах Нагорного Карабаха
«Наша цель остается неизменной — восстановление целостности Азербайджана, признанной всем мировым сообществом, возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания», — рассказал Алиев в интервью РБК.
Он также заявил, что урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе получится, если Армения будет «привержена режиму перемирия». Все должно закончится переговорами.
10 октября в Нагорном Карабахе должен был вступить в силу договор о перемирии, в ходе которого стороны бы обменялись пленными и телами убитых. Однако не прошло и пары минут с начала перемирия, как раздались новые выстрелы. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договора.
Военный конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Тогда стороны также обвинили друг друга в провокации. С момента возобновления военных действий уже есть погибшие как в Армении, так в Азербайджане. Также сообщалось о жертвах среди мирного населения Нагорного Карабаха.