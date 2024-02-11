Важное 11 февраля 2024, 17:01 ЦИК Азербайджана подтвердил победу Алиева на выборах президента ЦИК: Алиев победил на выборах в Азербайджане с 92,12% голосов Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Ильхам Алиев победил на внеочередных президентских выборах в Азербайджане с 92,12% голосов. О заключительных итогах сообщили в ЦИК республики.

«Ильхам Алиев победил на выборах с 92,12%», — указано в протоколе.

Реклама

Явка избирателей на выборах составила 76,43%. Алиева переизбрали президентом Азербайджана. Всего за действующего главу проголосовали более 4,5 миллиона человек.

Центральная избирательная комиссия страны решила утвердить протокол по итогам внеочередных выборов и направить его в Конституционный суд с другими документами. Центризбирком сделал все необходимое для прозрачного и справедливого проведения голосования, уточнило издание Report. В Азербайджане работали более 6,5 тысячи участков, еще 49 участков открыли за рубежом.

Ранее Владимир Путин поздравил коллегу с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе. Президенту также отправили телеграмму.