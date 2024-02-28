Мир 28 февраля 2024, 18:17 Алиев обвинил Макрона в разжигании антиазербайджанских настроений в ЕС Президент Азербайджана Алиев исключил нападение на Армению РИА «Новости»

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Власти Азербайджана не планируют никакого нападения на Армению, а готовы подписать с соседней республикой мирный договор для урегулирования многолетнего конфликта. Как сообщило агентство «АзерТадж», с таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что республика действует в полном соответствии с международными нормами и не пытается нарушать суверенитет или территориальную целостность других стран. Все заявления о якобы подготовке к нападению не имеют под собой никаких оснований.

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Алиев напомнил, что его сильно разочаровало последнее выступление главы дипломатического корпуса Евросоюза Жозепа Борреля, который заявил о готовности Азербайджана напасть на Армению.

«Откуда он получил такую информацию? У нас таких планов нет. Это все инсинуации [президента Франции Эммануэля] Макрона и частью проводимой им антиазербайджанской политики», — заявил Алиев.

Он добавил, что французский лидер целенаправленно демонизирует республику, ориентируясь только на собственные фантазии.

Очередной виток обострения на границе Армении и Азербайджана произошел 13 февраля. Военные республик устроили двусторонний обстрел. После этого азербайджанская армия провела операцию по ликвидацию пограничного поста соседней республики. Такие действия встретили резкую реакцию в Евросоюзе.

Несмотря на беспокойство на границах, премьер-министр Армении Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели встречу на Мюнхенском форуме по безопасности. Первые в этом году переговоры политиков организовал канцлер Германии Олаф Шольц.