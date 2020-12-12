Алиев обвинил армян в нарушении перемирия в Карабахе

«Ситуация в определенной степени стабильная, несмотря на то, что мне сейчас сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты. Это, конечно, вызывает беспокойство», — заявил Алиев.

Сейчас в Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы, они уже приступили к выполнению своих обязанностей, отметил глава Азербайджана.

С таким заявлением он выступил во время встречи с сопредседателями Минской группы от Франции и США.

Ранее Минобороны России сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе после окончания боевых действий и начала миротворческой операции России в регионе. Столкновения зафиксированы в Гадрутском районе. Российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку на 23 наблюдательных постах.

Ереван готовит ответные меры.

Россия и Турция договорились о создании совместного центра по мониторингу ситуации в Нагорном Карабахе. Он расположится в азербайджанском Агдаме.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация обострилась 27 сентября, начались активные бои. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября договорились о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В республике развернули российский миротворческий контингент.