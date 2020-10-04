Алиев обратился к азербайджанцам и поздравил с «историческим событием»

Алиев заявил, что армия Азербайджана взяла под контроль девять сел Джебраильского района — Кархулу, Шукурбейли, Йухары Марьян, Челекен, Дашкесен, Хоровлу, Дичал, Махмудлу и Джафарабад.

«Сегодня были освобождены город Джебраил и девять сел Джебраильского района. Сердечно поздравляю азербайджанский народ с этим историческим событием», — заявил Алиев.

Помимо этого, президент назвал виновников происходящих событий в Нагорном Карабахе. По его мнению, это Ереван и ряд стран, которые хотели сохранить статус-кво.

Президент также заявил, что Карабах принадлежит Азербайджану и в его планах довершить начатое. Алиев пообещал «освободить все оккупированные районы».

«Они думали, что мы смиримся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их как собак», — добавил Алиев.

Ранее Азербайджан пообещал завершить боевые действия в Карабахе, если Ереван представит график вывода своих войск из Карабаха, а премьер-министр Армении Никол Пашинян извинится за оскорбления в адрес Баку.

В результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа 32 человека получили ранения различной степени тяжести. Один местный житель погиб. Военные действия продолжаются на территории непризнанного Нагорного Карабаха уже больше недели. Первые удары произошли 27 сентября. В обострении конфликта друг друга обвиняют Азербайджан и Армения. Позже в ситуацию с открытой поддержкой Баку вмешалась Турция.