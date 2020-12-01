Алиев объявил о передаче Лачинского коридора под контроль российских миротворцев

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Лачинский коридор передан под контроль российских миротворцев. Об этом он рассказал во время обращении к нации.

Расшифровку речи президента опубликовало агентство Azertag.

«Стратегическое значение Лачинского района в то же время заключается в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как вам известно, этот коридор передан под контроль миротворческих сил России», — сказал Алиев.

Он отметил, что после большого обсуждения стороны смогли согласовать ширину коридора. Она составит пять километров. По словам главы государства, это достаточное расстояние и для Азербайджана, и для живущих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности.

Азербайджанский лидер добавил, что Баку предлагает создать новый коридор, который будет соединять Нагорный Карабах с Арменией. При этом Азербайджану можно было бы отдать город Лачин. Алиев считает, что на постройку нового коридора может уйти около трех лет, но, возможно, работы можно будет закончить раньше. Об этом написала газета «Известия».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Алиева о новом коридоре в Карабахе, сообщило РИА «Новости».

«Я конкретно эту тему оставлю без комментария», — заявил представитель Кремля.

При этом он уточнил, что вопрос развития и разблокирования транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе действительно обсуждался главами России и Азербайджана.

Российские миротворцы находятся в Карабахе в рамках трехстороннего соглашения о прекращении огня в регионе. Военные из России уже очистили участок Лачинского коридора.