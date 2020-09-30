Алиев назвал условие для прекращения боев в Карабахе

«У нас только одно условие — Вооруженные силы Армении в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что если Ереван выполнит это условие, то в регионе установится мир и конфликт будет решен.

По его словам, Армения должна отказаться от оккупационной политики, но вместо этого Никол Пашинян ставит для Баку невыполнимые условия, от которых страна отказывается.

По словам Алиева, единственной причиной по которой Азербайджан был верен переговорам — это обещания, что вопрос по Нагорному Карабаху рано или поздно решится.

«Я предупреждал, что если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность и мы это сделаем», — заявил он.

Алиев подчеркнул, что Нагорный Карабах — это историческая территория Азербайджана и сейчас страна ведет боевые действия, чтобы восстановить свою целостность.

Вооруженный конфликт начался между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией в конце прошлой недели. Участники обвинили друг друга в нарушении перемирия на приграничных территориях.

Официальный Баку заявил, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения, Ереван обвинил Азербайджан в авиаударах по Нагорному Карабаху.

Конфликт уже привел к жертвам среди мирного населения.

Спор за территорию Нагорного Карабаха продолжается несколько десятков лет. В 1991 году этот регион, где в основном проживают армяне провозгласил независимость от Баку, который пытался вернуть его силой. Вооруженный конфликт продолжался три года пока при посредничестве России стороны не подписали мирный договор. Но с тех пор военные действия периодически возобновляются.