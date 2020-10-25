Алиев назвал самообороной действия Азербайджана в Карабахе

«Мы не начинали войну. Мы просто ответили и делаем это на основании Устава ООН. Устав ООН обеспечивает право каждой страны на самооборону. Мы делаем то, что защищаем себя и освобождаем признанные на международном уровне территории Азербайджана от армянской оккупации», — заявил глава государства.

Алиев также добавил, что армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, — граждане Азербайджана. По его словам, они будут жить «достойно и в мире с азербайджанцами, которые вернутся туда». Сегодня Алиев также заявил, что готов вновь решать карабахский конфликт дипломатическим путем.

Ранее Генеральная прокуратура Армении получила фактические доказательства участия Турции в боях в Карабахе. Они выяснили, что ВС Турции обучали армию Азербайджана, а также принимали непосредственное участие в боевых действиях.