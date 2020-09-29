Алиев назвал поддержку Турции «моральной»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция лишь морально поддерживает республику в конфликте с Арменией и не участвует в боевых действиях.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара окажет Азербайджану поддержку «как за столом переговоров, так и на поле боя».

«Роль Турции носит стабилизирующий характер в регионе, Турция нам братская страна и наш союзник», — отметил Алиев в эфире программы «60 минут».

Он отметил, что Анкара поддержала Азербайджан с самого начала конфликта, но при этом оказывает лишь «моральную поддержку» и «ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует», а все остальное — «слухи».

«Нет такой необходимости. Азербайджанская армия достаточно подготовлена для того, чтобы обеспечить защиту своего народа и своей территории», — заявил азербайджанский лидер.

При этом на вопрос телеведущей, как быть с новостью, что турецкий истребитель F-16 сегодня сбил самолет Су-25 Военно-воздушных сил Армении, Алиев заявил, что этой информацией не владеет, она «не подтверждена» и является «очередной провокацией».

Утром 27 сентября между Арменией и Азербайджаном снова начались военные действия из-за неразрешенного уже 30 лет территориального конфликта. Стороны обвиняют друг друга в агрессии.