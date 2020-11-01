Алиев назвал письмо Пашиняна Путину признанием поражения Армении в Карабахе

Написав письмо Путину, Пашинян признал поражение Еревана в Карабахе. Никаких оснований просить помощи России у Армении нет. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Это письмо на самом деле — признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований», — приводит РИА «Новости» слова Алиева на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Баку не проводит никаких операций на армянской территории. Если бы такие планы были, то Азербайджан реализовал их еще в июле.

«Как вы знаете, тогда Армения напала на нас на государственной границе и мы, не пересекая государственную границу, вывели их с наших земель», — добавил Алиев.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой проконсультировать Ереван по вопросам безопасности и помощи со стороны Москвы, пишет НСН. В МИД РФ подчеркнули, что Россия поможет Армении, если боевые действия коснутся территории закавказского государства.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Анкара открыто поддержала в этом конфликте Баку. Стороны три раза договаривались о гуманитарном перемирии, но каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.