Алиев назвал обстрел Гянджи «преступлением против человечества» и пообещал ответ

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что обстрел Гянджи — это «военное преступление против человечества». Если мировое сообщество не захочет наказывать виновных, это сделают ВС Азербайджана на поле боя.

«Это военное преступление, преступление против человечества. Если мировое сообщество не хочет их наказывать, мы накажем виновников. Мы накажем на поле боя, дадим ответ», — приводит РИА «Новости» слова обращения Алиева к народу.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 12 человек во время ракетного обстрела азербайджанского города Гянджи. По данным надзорного ведомства, более 40 человек получили ранения. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook сообщила, что ВС Армении не вели никакого огня по территории Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. На линии соприкосновения началась война между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в агрессии. У Баку и Еревана принципиально разные позиции по урегулированию конфликта.