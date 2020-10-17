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    17 октября 2020, 10:05

    Алиев назвал обстрел Гянджи «преступлением против человечества» и пообещал ответ

    Андрей Иванов

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что обстрел Гянджи — это «военное преступление против человечества». Если мировое сообщество не захочет наказывать виновных, это сделают ВС Азербайджана на поле боя.
    Алиев назвал обстрел Гянджи «преступлением против человечества» и пообещал ответ

    «Это военное преступление, преступление против человечества. Если мировое сообщество не хочет их наказывать, мы накажем виновников. Мы накажем на поле боя, дадим ответ», — приводит РИА «Новости» слова обращения Алиева к народу.

    Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 12 человек во время ракетного обстрела азербайджанского города Гянджи. По данным надзорного ведомства, более 40 человек получили ранения. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook сообщила, что ВС Армении не вели никакого огня по территории Азербайджана.

    Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. На линии соприкосновения началась война между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в агрессии. У Баку и Еревана принципиально разные позиции по урегулированию конфликта.