Алиев назвал обстрел Гянджи «преступлением против человечества» и пообещал ответ
«Это военное преступление, преступление против человечества. Если мировое сообщество не хочет их наказывать, мы накажем виновников. Мы накажем на поле боя, дадим ответ», — приводит РИА «Новости» слова обращения Алиева к народу.
Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 12 человек во время ракетного обстрела азербайджанского города Гянджи. По данным надзорного ведомства, более 40 человек получили ранения. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook сообщила, что ВС Армении не вели никакого огня по территории Азербайджана.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. На линии соприкосновения началась война между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в агрессии. У Баку и Еревана принципиально разные позиции по урегулированию конфликта.